Неподалік Рожища 57-річний велосипедист потрапив під колеса одразу двох автомобілів. Як встановила поліція, чоловік у стані сп'яніння сидів біля велосипеда в межах смуги руху, де на нього наїхав Chery Amulet. Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав автомобіль Volkswagen Caddy. Від отриманих травм велосипедист помер на місці.

Аварія сталась ввечері у четвер, 4 листопада, між селами Ольганівка та Рудня Луцького району, повідомили у прес-службі поліції Волині. Водій автомобіля Chery Amulet наїхав на чоловіка, який сидів на проїзній частині біля велосипеда в межах смуги руху. Після цього чоловіка з велосипедом відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав Volkswagen Caddy.

Внаслідок наїзду 57-річний житель Луцького району помер на місці. За попередньою інформацією, у момент ДТП чоловік був п'яний. Водії ж обох автомобілів були тверезими.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.