Добровільна пожежна команда у селі Жидичин запрацювала у вересні цього року

У селі Жидичин біля Луцька добровільну пожежну команду священик Православної церкви України Олександр Громик. Зазначимо, що команду створили у вересні цього року, до її складу входять п’ятеро добровольців, з-поміж яких троє – ченці місцевого Жидичинського монастиря.

Відповідне рішення прийняли депутати Луцької міськради на сесії у середу, 29 листопада, повідомляє «Конкурент». Зауважимо, що на початку листопада добровільна пожежна громада Жидичинського старостинського округу проводила збори, на яких обрала собі керівника. Ним став Олександр Громик. Зараз же своїм рішення його кандидатуру затвердила і Луцька міська рада.

Олександр Громик – благочинний Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря Православної церкви України. Народився на Волині в 1992 році. У 2013 році вступив у Жидичинський Свято-Миколаївський монастир, а 3 жовтня 2014 року здійснив монашеський постриг.

Додамо, що пожежний батальйон у Жидичині створили у липні 2023 року. Цей округ обрали, бо села, що туди входять, є найбільш віддаленими від Луцької громади. Через це рятувальникам складно оперативно реагувати на пожежі та інші проблеми, а добровільний батальйон повинен розв'язати цю проблему.

До його складу ввійшли п’ятеро добровольців, з них троє – ченці Свято-Миколаївського чоловічого монастиря. Їм надали у користування пожежний автомобіль.