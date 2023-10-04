У вересні священик Олександр Колб співслужив з екзархом Вселенського патріарха єпископом Команським Михаїлом

У Луцьку церковна громада УПЦ МП переходить до Православної церкви України разом з настоятелем. Після початку повномасштабного вторгнення це перший подібний випадок.

Як повідомляє «Сила правди», рішення громада луцького Свято-Марії Магдалинівського храму прийняла на зборах 1 жовтня. Його підтримали 90% парафіян. Разом із громадою перейти в ПЦУ вирішив і настоятель Олександр Колб.

«Громада підтримала єднання з Православною церквою України. Я не вживаю слова «перехід». Це – єднання. Я говорю так, як говорить Вселенський патріарх – єднання. Це виражається в тому, що ми зберігаємо свою ідентичність. Ми залишаємося в старому стилі. Нас ніхто не спонукає вже раптово приймати новий стиль, за яким служить Православна церква України», – зазначив настоятель храму.

Протоієрей Олександр Колб – один з тих, хто у січні цього року першим підписався під десятьма запитаннями до предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія щодо повного розриву зв’язків з РПЦ та засудження її очільника Кіріла Гундяєва. У вересні цього року він співслужив з екзархом Вселенського патріарха єпископом Команським Михаїлом. Це було перше співслужіння представників УПЦ та Константинопольського патріархату з осені 2018 року. Воно відбулося в Андріївській церкві у Києві.

Після цього, 29 вересня, керівник Волинської єпархії УПЦ МП Нафанаїл видав указ священику про «тимчасову заборону» у священнослужінні. Також йому заборонили причащатися.

«Що найбільше священників лякає? Заборона. Наші священники цього дуже бояться. Я сказав, що я заборони не боюсь. Бо на світі є вищий суд. Спочатку Вселенського патріарха Варфоломія, а потім – Божий суд. Мені моя совість каже: ”Так!”», – зазначив Олександр Колб у коментарі журналістам.

Свято-Марії Магдалинівська парафія – друга у Луцьку, яка змінює юрисдикцію з моменту отримання Томосу. Першою в обласному центрі Волині з УПЦ МП в ПЦУ перейшла релігійна громада храму Святого Великомученика Георгія Побідоносця, що на вулиці Винниченка. Це трапилося ще у липні 2019 року. Проте, там священник не пішов з громадою, а залишився в УПЦ МП.

Ще одна луцька громада УПЦ МП зробила спробу переходу у травні 2022 року. Йдеться про Свято-Благовіщенську парафію разом з настоятелем Володимиром Літвенчуком. Однак, за кілька днів настоятель приніс покаяння і його відновили у статусі настоятеля ставропігійної парафії Блаженнішого Митрополита Київського, а не Волинської єпархії.

Таким чином, Свято-Марії Магдалинівська парафія стане першою у Луцьку, яка перейде до ПЦУ разом з настоятелем.