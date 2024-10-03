Волинянина оштрафували за самовільний посів соняшника на прибережній смузі річки
Чоловік визнав свою вину та вже заплатив штраф
У селі Турія Ковельського району на березі однойменної річки місцевий житель розорав 2 га прибережної захисної смуги та засіяв її соняшниками. Суму збитків від таких дій екоінспектори оцінили у майже 13 тис. грн. Відомо, що порушник свою вину визнав і вже заплатив штраф.
Як повідомили 3 жовтня у Державній екологічній інспекції Волинської області, інформація про самовільне захоплення землі поблизу річки в селі Турія надійшла в електронний сервіс «ЕкоЗагроза» від місцевого жителя. Фахівці інспекції спільно з представниками Мокрецького старостинського округу обстежили вказану ділянку й дійсно виявили порушення.
«Спеціалісти інспекції здійснили розрахунок шкоди, завданої довкіллю внаслідок самовільного використання земель водного фонду. Загальна сума збитків становить 12 865 грн», – зазначили екологи.
Відповідального за незаконний обробіток землі розшукали та притягнули до адміністративної відповідальності. Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі Державної екологічної інспекції, чоловік визнав свою вину та вже сплатив штраф.
Повідомити про загрозу довкілля можна на сайті Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів «ЕкоЗагроза».