На Волині спалили машину доньки заступника голови окружного суду

Горів позашляховик Mitsubishi

У селі Зміїнець, Луцького району Волинської області спалили машину доньки заступника голови Волинського окружного адміністративного суду Віктора Мачульського. Пригода сталася у ніч на суботу, 13 січня, повідомило видання «Волинь24».

Як інформує власкор, кілька машин пожежників прибули до одного з особняків у селі Зміїнець близько 2:00 ночі. Пожежа сталася в глибині двору, куди журналіста не допустили. Очевидці повідомили, що горить джип доньки заступника голови окружного адмінсуду.

«Підпал, бо облили чимось. Кажуть, знайшли факел чи коктейль Молотова», - повідомив журналістові один із сусідів.

В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуації у Волинській області підтвердили факт пожежі у Зміїнці. «О 1:50 надійшло повідомлення від мешканців села Зміїнець про пожежу в одному з господарств села. На місце виїхали по одному відділенню із 2 найближчих пожежних частин міста Луцька», - повідомили пожежники.

Фото: ДСНС Волинської області

Як зазначається, о 1:58 рятувальники прибули на місце, о 2:01 – локалізували пожежу, о 2:25 –ліквідували.

З’ясувалося, що горів позашляховик Mitsubishi. Вогонь перекинувся на поряд розташовану літню кухню.

Коли прибули пожежники, машина була охоплена вогнем повністю. Їм вдалося зупинити поширення вогню на літню кухню та інші господарські споруди.