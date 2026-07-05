ДТП трапилась у селі Новий Двір

У Ковельському районі на Волині сталась смертельна аварія за участю двох автомобілів і мотоцикла. Унаслідок аварії загинули двоє людей, ще шестеро зазнали травм. Про це в неділю, 5 липня, повідомила поліція Волинської області.

За даними поліції, ДТП трапилась у селі Новий Двір 5 липня близько 01:00. 30-річний житель Турійська, який керував автомобілем ВАЗ, зіткнувся з припаркованим Volkswagen. Від сильного удару Volkswagen відкинуло на проїжджу частину, де в нього врізався мотоцикл.

Мотоцикл врізався у Volkswagen (Фото поліції Волині)

На місці ДТП загинули водій ВАЗ та його пасажир 2002 року народження. До лікарні госпіталізували чотирьох пасажирів легковика – трьох дівчат 2008, 2008 та 2004 років народження, а також чоловіка 1997 року народження. Усі вони є жителями Ковельського району.

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За інформацією поліції, на момент скоєння ДТП водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп’яніння. Обставини щодо інших учасників наразі встановлюють.

Також внаслідок аварії травми отримали водій мотоцикла та його пасажирка.

На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.