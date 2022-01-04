Нещасний випадок стався на озері Веліхове неподалік села Тур

На Волині неподалік села Тур Ковельського району під лід провалився 17-річний хлопець. Юнак вийшов порибалити на озеро та провалився під кригу. Наразі його пошуками займається команда водолазів, станом на ранок 4 січня хлопця поки не знайшли.

Про нещасний випадок повідомили «Волинські новини» у вівторок, 4 січня, посилаючись на власні джерела. Юнак начебто вийшов порибалити на місцеве озеро неподалік села Тур Ковельського району та провалився під кригу.

В коментарі ZAXID.NET речник ДСНС у області Володимир Нестеров підтвердив, що до служби справді надходив виклик щодо такого інциденту. Нещасний випадок стався на озері Веліхове біля села Тур Заболоттівської територіальної громади.

За попередньою інформацією, під кригу провалився місцевий житель 2004 року народження. Наразі його пошуками займається команда водолазів, яка дислокується у Шацьку. Деталей нещасного випадку в ДСНС поки не повідомляють, оскільки наразі служби проводять перевірку та опитують очевидців.