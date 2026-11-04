Надлишки вивозили з території установи до холодильного складу в селі Великі Лази

Правоохоронці викрили на зловживаннях колишніх посадовців Закарпатської установи виконання покарань № 9. За масштабне списання призначених для в’язнів продуктів та привласнення грошей підозрюваним загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 4 листопада, схему організували колишній заступник начальника установи та провідний інженер. Із грудня 2025 року до червня 2026 року вони вносили у документи неправдиві дані про використання продуктів.

У звітах м’ясо та рибу нібито передавали для приготування їжі, хоча фактично товар залишали на складі. Так створювали надлишки, які потім вивозили з території установи до холодильного складу в селі Великі Лази на Ужгородщині, де зберігали для подальшого продажу.

«Задокументовано незаконне вивезення 39 блоків замороженої яловичини вагою понад 655 кг та 23 коробки хека загальною вагою понад 310 кг. Загалом списано понад 2 тонни хека та ще 900 кг яловичини, яких фактично ув’язнені не отримали», – розповіли правоохоронці.

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Посадовцям інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). Ексзаступника начальника СІЗО також звинувачують у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.