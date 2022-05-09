На дороги Волині повернуть камери автофіксації порушень правил дорожнього руху, оскільки наразі побільшало аварій. Про дату точного запуску камер обіцяють повідомити додатково.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, камери повернуть через ріст аварійності на дорогах України. «На окремих ділянках автошляхів будуть відкриті дорожні знаки «Населений пункт», «Обмеження швидкості», «Фіксація порушень ПДР» та інші. Просимо бути уважними та обережними за кермом. Також закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР», – йдеться у повідомленні.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Валентина Мельник, наразі триває підготовка до цього процесу. З якого саме дня запрацюють камери, мешканців області повідомлять додатково.

Нагадаємо, що на Волині працюють п'ять камер автофіксації порушень ПДР. Чотири з них встановлені у Луцьку за такими адресами:

вул. В’ячеслава Чорновола, 17, напрямок спрямування приладу на вул. Петра Маха;

вул. Ковельська, 144, напрямок спрямування приладу на вул. Старицького;

вул. Ковельська, 147, напрямок спрямування приладу на вул. Лєскова;

вул. Конякіна, 18-А, напрямок спрямування приладу на вул. Ківерцівська.

Також одна камера встановлена на виїзді з Володимира на Луцьк.