Зловмисники ввозили в Україну техніку та одяг під виглядом значно дешевших товарів

На Волинській митниці викрили схему з «сірого» імпорту техніки та одягу. За версією слідства, підприємці завозили ці товари під виглядом значно дешевших, а митники закривали очі на порушення. Наразі підозри в цій справі отримали десятеро людей. За попередніми оцінками, внаслідок цієї схеми держава зазнала збитків на 475 млн грн.

Як повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро, учасники схеми діяли під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці. Вони здійснювали незаконне переміщення мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників через міжнародний пункт пропуску «Ягодин».

«Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими “товарами прикриття” зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці, зокрема, забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор” неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми», – пояснюють деталі викритої схеми правоохоронці.

У прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури додають, що схема діяла впродовж 2018-2019 років.

Про підозру повідомили десятьом особам: це п’ятеро митників та п’ятеро фізичних осіб. Їм інкримінують порушення ч. 1 ст. 255 ККУ (керівництво злочинною групою), , ч. 2 та ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі їм обирають запобіжні заходи. Додамо, що правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми.