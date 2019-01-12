На вул. Дорошенка у Львові трапилась ДТП з міським автобусом

СуспільствоКатерина Родак, 12 січня24180

До теми

На вул. Дорошенка у Львові трапилась ДТП з міським автобусом
фото ZAXID.NET
У ДТП потрапив автобус №9

У суботу, 12 січня, на вул. Дорошенка,8 у Львові трапилась ДТП між автобусом МАЗ, що курсує на маршруті №9, та автомобілем Toyota Yaris. Про це повідомляє кореспондент ZAXID.NET.

ДТП трапилась близько 18:00. Автомобіль Toyota Yaris виїжджав з вул. Банківської і в’їхав у автобус №9. Внаслідок ДТП ушкодження отримав автомобіль Toyota Yaris.

Сатном на 19:45 учасники цієї ДТП роз'їхалися. Додамо, що через ДТП тимчасово вул. Дорошенка не курсували трамваї №1, №2 та №9.

У ДТП на Дорошенка потрапив міський автобус №9 та автомобіль Toyota

Додамо, що сьогодні на маршрут №9, який обслуговує комунальне АТП-1, вперше виїхали великогабаритні автобуси. До цього на маршруті працювали автобуси середнього класу Ataman.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Карта ДТП Львова.
Небезпечні вулиці міста для водіїв і пішоходів ZAXID.NET
Водія «швидкої допомоги», який на тротуарі збив жінку з дитиною, звільнили ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук