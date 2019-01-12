На вул. Дорошенка у Львові трапилась ДТП з міським автобусом

У ДТП потрапив автобус №9

У суботу, 12 січня, на вул. Дорошенка,8 у Львові трапилась ДТП між автобусом МАЗ, що курсує на маршруті №9, та автомобілем Toyota Yaris. Про це повідомляє кореспондент ZAXID.NET.

ДТП трапилась близько 18:00. Автомобіль Toyota Yaris виїжджав з вул. Банківської і в’їхав у автобус №9. Внаслідок ДТП ушкодження отримав автомобіль Toyota Yaris.

Сатном на 19:45 учасники цієї ДТП роз'їхалися. Додамо, що через ДТП тимчасово вул. Дорошенка не курсували трамваї №1, №2 та №9.

У ДТП на Дорошенка потрапив міський автобус №9 та автомобіль Toyota

Додамо, що сьогодні на маршрут №9, який обслуговує комунальне АТП-1, вперше виїхали великогабаритні автобуси. До цього на маршруті працювали автобуси середнього класу Ataman.