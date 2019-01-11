Водія «швидкої допомоги», який на тротуарі збив жінку з дитиною, звільнили

Черговий лікар і два фельдшери отримали догани

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 13:1214620

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Водія «швидкої допомоги», який на тротуарі збив жінку з дитиною, звільнили
фото з архіву ZAXID.NET
На щастя, під час наїзду "швидкої" мати і дитина не отримали серйозних травм

Водія львівської «швидкої допомоги», який раніше збив на тротуарі матір з дворічною дитиною, звільнили. Лікарю і двом фельдшерам, які працювали на цій «швидкій», дали догани, повідомила ZAXID.NET заступниця генерального директора з оперативної роботи Центру екстреної медицини Ніна Махинько.

Після наїзду у Центрі екстреної медицини було створено комісію, яка проводила внутрішнє розслідування цього випадку і мала дати оцінку діям водія і медпрацівників, які , за словами потерпілої, відмовилися відвезти потерпілих до лікарні.

«Водій наступного дня після ДТП написав заяву на звільнення, а лікар і два фельдшери отримали догани. Вони повинні були настояти на госпіталізації дитини і матері в лікарню для проведення ретельного обстеження, а вони цього не зробили», - повідомила Ніна Махинько.

Нагадаємо, наїзд на матір з дитиною стався ще 22 грудня на вул. Чупринки у Львові. «Швидка допомога», рухаючись заднім ходом, збила жінку з дворічною дитиною, що стояли на тротуарі (відео). На щастя, обійшлося без серйозних наслідків для життя і здоров'я постраждалих. За словами потерпілої, бригада лікарів та водій відмовились везти потерпілих у лікарню та заявили, що вони самі винні у цій ДТП. Постраждала викликала таксі і поїхала до лікарні, де у дитини діагностували забій м’яких частин голови. У лікарні вони пробули добу і їх виписали додому.

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До теми

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