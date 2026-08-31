Рятувальники винесли літню жінку на вулицю

У понеділок, 31 серпня, у пʼятиповерховому будинку на вул. Грінченка у Львові виникла пожежа в помешканні. Через сильне задимлення рятувальники евакуйовували мешканців інших квартир.

Займання у квартирі на третьому поверсі виникло близько 16:00.

«На момент прибуття вогнеборців з вікна квартири вибивався густий чорний дим. Внаслідок сильного задимлення не всі мешканці змогли самостійно залишити будинок, тож вогнеборці за допомогою спеціальних рятувальних пристроїв врятували 5 людей, зокрема дитину та маломобільну жінку», – зазначили у ДСНС Львівщини.

Пожежу ліквідували о 16:51. Майно у квартирі згоріло вщент.

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Всередині квартири вщент вигоріло майно (фото ДСНС)

До гасіння вогню залучили 16 рятувальників та 5 одиниць спеціальної техніки. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.