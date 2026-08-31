Через пожежу у львівській квартирі рятувальники евакуювали мешканців сусідніх помешкань
Займання виникло у квартирі на вул. Грінченка
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У понеділок, 31 серпня, у пʼятиповерховому будинку на вул. Грінченка у Львові виникла пожежа в помешканні. Через сильне задимлення рятувальники евакуйовували мешканців інших квартир.
Займання у квартирі на третьому поверсі виникло близько 16:00.
«На момент прибуття вогнеборців з вікна квартири вибивався густий чорний дим. Внаслідок сильного задимлення не всі мешканці змогли самостійно залишити будинок, тож вогнеборці за допомогою спеціальних рятувальних пристроїв врятували 5 людей, зокрема дитину та маломобільну жінку», – зазначили у ДСНС Львівщини.
Пожежу ліквідували о 16:51. Майно у квартирі згоріло вщент.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Всередині квартири вщент вигоріло майно (фото ДСНС)
До гасіння вогню залучили 16 рятувальників та 5 одиниць спеціальної техніки. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.