На вул. Мазепи у Львові мешканці конфліктують із головою ОСББ

Будинкова війна. Мешканці Мазепи, 19 ось уже майже рік не можуть знайти спільної мови з головою свого ОСББ. Люди не знають, куди йдуть їхні кошти, бо звітувати керівник об'єднання перед громадою не хоче. Крім цього, жителі розповідають, що голова у соцмережах та у листівках ображає тих, хто не погоджується з його управлінням.

Мешканці будинку на Мазепи, 19 збори свого ОСББ проводять без голови правління. Хоча запитань до керівника у людей більше, ніж достатньо. Львів’яни скаржаться: ОСББ діє майже рік, та звіту від голови годі дочекатися. Фінансові справи веде конфіденційно, а коштами розпоряджається, як заманеться.

«Було бажання зробити вікна, але коли голова озвучив суму, на яку він хоче взяти кредит на заміну вікон – 700 тисяч гривень, ми ініціативною групою поїздили по фірмах у Шевченківському районі. Найдорожчі, які ми знайшли, вартували 365 тисяч», – розповідає мешканець будинку на вул. Мазепи,19 Сергій Дідик.

У будинку – 220 квартир. Мешканці кажуть: більшість із них підписами визнала роботу голови ОСББ незадовільною, та реакції жодної. Конфлікт перенісся у соцмережі, у листівки та навіть платіжки.

«Наш діючий голова не відчиняє дверей, він може днями не піднімати телефон, він не відкритий до спілкування. Він спілкується, називаючи нас «говоруни, брехуни, тітушки, рейдери». Ми вже секта, в нас мітинги, тобто оперує такими словами, які ображають нас», – каже мешканка будинку на вул. Мазепи, 19 Оксана Захарчук.

«Крім того, що він присилає нам квитанції за комунальні послуги, де нічого нема розписано, на що йдуть кошти, ще пише: не ходіть на збори», – демонструє платіжку мешканка будинку Світлана.

На останніх зборах мешканці навіть обрали нове правління, секретаря та ревізійну комісію. Але голова її не визнає. Така «будинкова узурпація» людям набридла. Під час зборів вирішують піти до невловимого голови у гості. Та він не відчинив двері. Керівники сусідніх ОСББ дивуються, адже фактично самі мешканці є роботодавцями голови.

«Неприємно, що в нашому районі собі дозволяють такі вчинки і недовіра падає на всіх голів ОСББ. Мешканцям потрібно зібрати збори і переобрати його, тут питання тільки часу», – вважає голова ОСББ «Гетьманський двір 1223» Володимир Дробенко.

Сам же голова Ігор Гук стверджує, що окремим людям вигідне знищення ОСББ. І запевняє – реєстрацію витрат об'єднання веде у групі в Facebook, також щомісяця інформацію вивішує в під'їзді. За свою посаду, каже, не тримається і на підтвердження демонструє заяву на звільнення.

«Цю заяву чули біля 60-ти чоловік, двічі в нас збори були зірвані керівником ініціативної групи, але я встиг 12 квітня зачитати заяву, що прошу звільнити мене з посади голови правління. Ми повинні знайти іншу особу, яка замінить мене на посаді голови правління. Для того, щоб це сталося, правління буде проводити восени ще одні збори», – голова правління ОСББ Мазепи, 19 Ігор Гук.

У міськраді про ситуацію на Мазепи, 19 знають. Кажуть: доля будинку у руках самих мешканців.

«Так, як і на будь-якій роботі, хтось неякісно виконує свої обов’язки, цю людину треба замінити. Дали пораду: або вони переобирають правління і з нього вибирають нового голову. Якщо такої людини немає, то необхідно укласти договір із іншою управляючою компанією чи найняти людину», – радить начальник міського ресурсного центру ОСББ Сергій Солтис.

Якщо ж в ОСББ є факти фінансових зловживань, пояснюють в мерії, то це вже компетенція правоохоронців.