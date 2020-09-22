У вівторок, 22 вересня, у Львові на вул. Володимира Великого невідомі викрали із припаркованого автомобіля гроші. Як розповів ZAXID.NET постраждалий, який представився Сергієм, інцидент стався у проміжку між 13:20 та 13:40 на зупинці громадського транспорту навпроти McDonald’s на вул. Володимира Великого, 59. За його словами, він працює експедитором. Із мікроавтобуса Nissan Vanette, яким він розвозить товар, невідомі викрали близько 11 тис. грн.

Чоловік розповів, що він припаркувався біля зупинки та, закривши автомобіль, відійшов на деякий час.

«Я закрив автомобіль. Мене не було буквально 10-15 хвилин. Але за цей час автомобіль відкрили, витягли гаманець, який був захований в автомобілі, витягли звідти гроші, а після цього автомобіль зачинили. Гаманець залишили, а також карточки у ньому. Слідів злому немає. Там довкола було багато людей в цей час. Можливо, хтось щось бачив», – розповів постраждалий.

Він зазначив, що, можливо, злодії стежили за ним або знали, де були заховані гроші. Також він розповів, що звернувся у поліцію.

Проте наразі у поліції не прокоментували інциденту та пообіцяли повідомили деталі у середу зранку.

До слова, як повідомляв ZAXID.NET, три дні тому, у суботу, 19 вересня, також на зупинці громадського транспорту на вул. Володимира Великого у Львові грабіжники вирвали з рук львів’янина 1800 доларів США та намагалися втекти. Проте нападників з допомогою очевидців одразу затримала поліція.