У кого вкрали півмільйона наразі не повідомляється

Поліцейські затримали двох чоловіків, які у Львівській області викрали із автомобіля понад півмільйона гривень. Зловмисників спіймали на в’їзді у Закарпаття. Рухались вони на вантажному мікроавтобусі, готівку ховали у невеликих рюкзаках. У кого вкрали гроші наразі невідомо. Обох фігурантів передали львівським поліцейським, які ведуть справу.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці затримали двох зловмисників у вівторок, 25 жовтня, на в’їзді в область. Вся вкрадена готівка була у них у рюкзаках. Більше жодних деталей затримання у поліції наразі не розголошують.

«Оперативники карного розшуку поліції Закарпаття встановили, що ці особи мають намір потрапити на територію нашого регіону. Двох фігурантів було затримано на в’їзді до Закарпаття. У зловмисників поліцейські виявили викрадені понад пів мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що справу про викрадення готівки в особливо великих розмірах ведуть львівські правоохоронці, вони надалі проводитимуть всі необхідні процесуальні дії в рамках кримінального провадження.