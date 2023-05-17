Сьогодні ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про покарання для зрадників під час війни. Зокрема, про двох львів’ян – Владислава Козєєва, якого вже засудили до довічного ув’язнення за коригування ударів по Львову, та Олександра Косторного, через «наводку» якого на Яворівському полігоні загинув 61 військовий, а 160 – отримали поранення. Обличчя зрадників бувають дуже різними, але всі вони потворні.

У мотивах його поведінки могли б розібратися психологи

У Львові до довічного ув’язнення засудили корегувальника ракетних ударів. Звати цього злочинця Владислав Козєєв. Йому 47 років. Народився в Улан-Уде – столиці Бурятії, але з дитинства мешкав у Львові. Як довело слідство, Козєєв цілком свідомо підтримував напад Росії на Україну. Він просив одіозного, нині вже покійного, політика Жиріновського допомоги в отриманні російського паспорта. А ще дуже перейнявся, що окупанти можуть не дійти до Львова, і ділився своїми переживаннями на телеграм-каналі пропагандиста Соловйова. І щоб допомогти агресору наступати швидше, Козєєв почав наводити ракетні удари по місту, де сам проживав.

Доповнити портрет зрадника, можливо, допоможе згадка про його минулу судимість. У 2010 році він був умовно засуджений за шахрайство. У сімейному житті Козєєва теж не все було гладко – останні кілька років він не проживав зі своїми двома дітьми, а переїхав до батьків, які мешкали неподалік залізниці. Там негідника і затримали, коли він фотографував для росіян залізничні колії.

Владислав Козєєв – це хрестоматійний невдаха, у якого молодість уже позаду, а жодних життєвих успіхів не було і на горизонті не видно. У мотивах його поведінки могли б розібратися психологи.

Зрештою, як і в мотивації цілком «успішних» у житті зрадників. Директор «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв взагалі був удостоєним звання Героя України, але все-одно зрадив нашу країну, щоб допомогти росіянам її знищити. Так, можна сказати, що Богуслаєву далеко за вісімдесят, він «радянська людина» і має іншу прошивку свідомості.

Такі аргументи цілком логічні, однак не дають вичерпної відповіді. Богуслаєву 84 роки, а Козєєву – 47. Тобто він застав розпад «совка» у дуже юному віці, але став зрадником. Зрештою, у нас і зовсім молоді двадцятирічні на повну гучність слухають «пєсні Лєпса» у країні, яка проти цього Лєпса воює. Росія – це агресивний вірус, якого дуже непросто позбутися. І цей вірус може мати смертельні наслідки.

Засуджений у Львові на довічне ув’язнення Владислав Козєєв до великої війни їздив до Росії на заробітки, мав там багато знайомих і не дуже то й маскував свої антиукраїнські погляди.

Він близько місяця наводив російські ракети на залізничні вузли і мости у Львові, на авіаційноремонтний завод – саме тоді, коли там ремонтували наші винищувачі, а ще на навчальний центр ЗСУ, нафтобази та інші об’єкти. Пощастило, що затримали його доволі швидко. І вирок у цій справі абсолютно справедливий.

Передав «карту лісу» і вбив десятки людей

Ймовірно, що такий же вирок отримає за свої злочини інший коригувальник російських ракет – теж львів’янин, колишній КДБіст, 71-річний Олександр Косторний. Його звинувачують в коригуванні російського ракетного обстрілу Яворівського полігону в березні минулого року. Тоді загинув 61 військовий, ще 160 були поранені.

Слідчі з’ясували, що Косторний був активним членом російської агентурної мережі і роками листувався з російськими спецслужбами та пропагандистами. Зрештою, він передав росіянам карту із розташуванням об’єктів на території Міжнародного центру миротворчості і безпеки у Яворові. Російський удар призвів до страшних наслідків, але корегувальник на суді розповідає, що передав карту лісу, де він збирав гриби. Мовляв, друг з Росії попросив.

Обличчя зрадників бувають дуже різними, але всі вони потворні. Коли ми дивимось на Козєєва, Косторного, Богуслаєва, Киву чи Медведчука, то відчуваємо огиду. Хтось із них думає, що врятувався завдяки втечі чи обміну, а хтось таки відсидить свій термін у в’язниці. Хоча багато хто закликає до повернення смертної кари для таких негідників. Звісно, цього ми зробити аж ніяк не можемо.

Наше завдання зробити так, щоб усі хто зрадив Україну, були покарані за свої злочини. І не менш важливо працювати превентивно, щоб зрадників і ворожих агентів у нашому суспільстві не було. Це непросте завдання, але інакше наш дім ніколи не буде в безпеці.