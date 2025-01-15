Сигарети передали працівникам Бюро економічної безпеки

У середу, 15 січня, поблизу українсько-угорського кордону на Закарпатті правоохоронці виявили у мікроавтобусі 17 ящиків сигарет. Тютюн вилучили працівники Бюро економічної безпеки.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, Volkswagen на околиці села Мужієво зупинили для перевірки військовослужбовці відділу «Лужанка» разом з поліцейськими Берегівського районного управління поліції.

«Під час огляду багажного відділення транспортного засобу правоохоронці виявили 17 ящиків сигарет. Водій мікроавтобуса не зміг пояснити правоохоронцям походження такої великої кількості сигарет та не мав жодних товаросупровідних документів на товар», – зазначили в ДПСУ.

Сигарети передали працівникам Бюро економічної безпеки. За транспортування з метою збуту підакцизних товарів водієві загрожує від 85 до 170 тис. грн штрафу.