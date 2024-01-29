На Закарпатті двоє рибалок провалились під кригу, один з них втонув
Трагедія сталася у селі Дубрівка Хустського району
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В обід, 28 січня, під час риболовлі на ставку у селі Дубрівка Хустського району під кригу провалились двоє рибалок. Одного з них витягнули місцеві мешканці, інший втонув.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 29 січня, чоловіки рибалили на місцевому ставку у Дубрівці. Коли один з них провалився під кригу, інший кинувся на допомогу, однак ледь не втонув сам.
«Вибратись із ополонки йому допомогли місцеві мешканці, які передали постраждалого працівникам екстреної медичної допомоги», – інформують у ДСНС.
Тіло 70-річного рибалки витягнули з води за 10 метрів від берега
Невдовзі за 10 метрів від берега водолази знайшли і витягнули з води тіло 70-річного рибалки. Загиблого передали працівникам поліції.
У ДСНС радять не ставати на непрозорий лід білого кольору, особливо за температури повітря вище нуля.