У ДСНС радять не ставати на непрозорий лід білого кольору, особливо за температури повітря вище нуля

В обід, 28 січня, під час риболовлі на ставку у селі Дубрівка Хустського району під кригу провалились двоє рибалок. Одного з них витягнули місцеві мешканці, інший втонув.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 29 січня, чоловіки рибалили на місцевому ставку у Дубрівці. Коли один з них провалився під кригу, інший кинувся на допомогу, однак ледь не втонув сам.

«Вибратись із ополонки йому допомогли місцеві мешканці, які передали постраждалого працівникам екстреної медичної допомоги», – інформують у ДСНС.

Тіло 70-річного рибалки витягнули з води за 10 метрів від берега

Невдовзі за 10 метрів від берега водолази знайшли і витягнули з води тіло 70-річного рибалки. Загиблого передали працівникам поліції.

У ДСНС радять не ставати на непрозорий лід білого кольору, особливо за температури повітря вище нуля.