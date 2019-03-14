На Закарпатті керівник облавтодору привласнив майже 2 млн грн, призначених на ремонт доріг

СуспільствоАндрій Стець, 14 березня1750

До теми

Працівники Управління захисту економіки Нацполіції в Закарпатській області викрили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт доріг. Про це повідомила прес-служба поліції у Facebook.

На підставі зібраних матеріалів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК. Відзначається, що оперативники зібрали докази причетності посадових осіб держпідприємства «Закарпатський облавтодор» до організації протиправної діяльності.

Так, встановлено, що директор держпідприємства і посадові особи комерційної структури розробили схему заволодіння грошима, виділеними на будівництво і ремонт доріг.

«Для проведення ремонтно-будівельних робіт облавтодор купував у комерційної структури бітум. Тільки вартість продукції була значно вищою за ринкову. Крім того, ця структура має ознаки фіктивності. Для встановлення суми завданих збитків було призначено і проведено низку експертиз», - повідомили правоохоронці.

Встановлено, що директор облавтодору та посадові особи товариства заволоділи близько 1,9 млн грy. У четвер, 14 березня, директору було повідомлено про підозру за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу. Слідство триває.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

За неякісний ремонт міського моста львівському бізнесменові загрожує до 5 років ув’язнення ZAXID.NET
Тендерні королі Львівщини.
Топ-200 компаній, що найбільше заробляють на тендерах ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук