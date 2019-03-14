На Закарпатті керівник облавтодору привласнив майже 2 млн грн, призначених на ремонт доріг

Працівники Управління захисту економіки Нацполіції в Закарпатській області викрили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт доріг. Про це повідомила прес-служба поліції у Facebook.

На підставі зібраних матеріалів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК. Відзначається, що оперативники зібрали докази причетності посадових осіб держпідприємства «Закарпатський облавтодор» до організації протиправної діяльності.

Так, встановлено, що директор держпідприємства і посадові особи комерційної структури розробили схему заволодіння грошима, виділеними на будівництво і ремонт доріг.

«Для проведення ремонтно-будівельних робіт облавтодор купував у комерційної структури бітум. Тільки вартість продукції була значно вищою за ринкову. Крім того, ця структура має ознаки фіктивності. Для встановлення суми завданих збитків було призначено і проведено низку експертиз», - повідомили правоохоронці.

Встановлено, що директор облавтодору та посадові особи товариства заволоділи близько 1,9 млн грy. У четвер, 14 березня, директору було повідомлено про підозру за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу. Слідство триває.