Співробітнику МВС загрожує до чотирьох років позбавлення волі

На Закарпатті викрили працівника регіонального сервісного центру МВС, який видавав за хабарі «елітні» номерні знаки. За 200 доларів чоловік оформлював для власників авто номерні знаки з бажаною комбінацією цифр, повідомили у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури у понеділок, 18 грудня.

За даними слідства, підозрюваний правоохоронець вимагав у клієнтів сервісу хабарі за номерні знаки з «елітними» комбінаціями. За валюту чоловік підбирав бажаний номер для замовників.

«Під час одержання оплати від одного з автовласників у розмірі 200 доларів працівника сервісного центру викрили та затримали. Під час затримання у чоловіка знайшли та вилучили ще понад 1000 доларів готівкою», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Співробітнику МВС оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років. Суд вже обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу у 805 тис. грн. Наразі триває слідство.