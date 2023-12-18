На Закарпатті на хабарі за видачу елітних номерних знаків затримали поліцейського
Правоохоронцю-хабарнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
На Закарпатті викрили працівника регіонального сервісного центру МВС, який видавав за хабарі «елітні» номерні знаки. За 200 доларів чоловік оформлював для власників авто номерні знаки з бажаною комбінацією цифр, повідомили у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури у понеділок, 18 грудня.
За даними слідства, підозрюваний правоохоронець вимагав у клієнтів сервісу хабарі за номерні знаки з «елітними» комбінаціями. За валюту чоловік підбирав бажаний номер для замовників.
«Під час одержання оплати від одного з автовласників у розмірі 200 доларів працівника сервісного центру викрили та затримали. Під час затримання у чоловіка знайшли та вилучили ще понад 1000 доларів готівкою», – повідомили у прес-службі прокуратури.
Співробітнику МВС оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років. Суд вже обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу у 805 тис. грн. Наразі триває слідство.