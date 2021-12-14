Від початку року патрульні Закарпаття притягнули до відповідальності 439 водіїв, що користувались мобільним телефоном за кермом. Про це повідомляє Патрульна поліція Закарпатської області.

Відповідальність за це порушення передбачена за ч.2 ст.122 (Користування під час руху автомобіля засобами зв‘язку тримаючи їх у руці) КУпАП. Штраф становить 510 гривень.

Нагадуємо, що українські Правила дорожнього руху забороняють водієві тримати телефон у руках. Згідно з пунктом 2.9 д правил дорожнього руху: водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці.

Використання засобів зв’язку дозволяється за допомогою спеціальної гарнітури, що дає змогу не тримати телефон у руках. Також можна використовувати телефон якщо він встановлений у холдері або зафіксований іншим чином. Головне – не тримати телефон у руці, або не порушувати правила.

Тримати телефон у руках під час руху дозволяється лише водіям оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання.