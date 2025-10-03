Під час судового засідання Інна Кевешлігеті визнала свою вину

Виноградівський районний суд визнав молодшу медичну сестру Хустського центру первинної медико-санітарної допомоги Інну Кевешлігеті винною у хуліганстві і призначив їй 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 вересня, інцидент стався за три тижні до цього на території відділку поліції у Виноградові. Обвинувачена накинулася на правоохоронців з матюками й розбила пляшкою з-під лікеру Jägermeister скло на дверях установи.

Під час судового засідання Інна Кевешлігеті визнала свою вину. Суд врахував позитивну характеристику медсестри й те, що вона раніше не була судимою та не стоїть на обліках у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Трагнюк визнав Інну Кевешлігеті винною у хуліганстві й призначив їй 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.