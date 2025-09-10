Чоловіків затримали на березі Тиси

На Закарпатті затримали двох працівників залізниці, які під час відрядження у Чоп намагалися втекти в Угорщину. За спробу незаконного перетину кордону їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 10 вересня, на березі Тиси чоловіків помітив прикордонний патруль відділу «Соломоново». Затримані виявилися жителями Кіровоградської області і працюють на залізниці.

«Коли вони дізналися про відрядження у Чоп, одразу почали планувати незаконний перетин кордону. Залізничники дочекалися вихідного дня та вирушили до кордону за заздалегідь складеним маршрутом. Вони дійшли до берега Тиси і зрозуміли, що їм не вдасться її подолати. Доки вони обдумували подальший план, їх виявив і затримав прикордонний наряд», – зазначили у ДПСУ.

Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ і, після встановлення всіх обставин справи, притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.