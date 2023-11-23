Правоохоронця викрили при передачі частини хабаря – 300 доларів США

Працівника Управління поліції охорони в Закарпатській області затримали під час передачі хабаря прикордонникам. У такий спосіб правоохоронець хотів перетнути кордон. Чоловіку повідомлено про підозру.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 23 листопада, щоб незаконно перетнути кордон України, поліцейський спробував домовитися із прикордонником Чопського загону, запропонувавши йому хабар 1000 доларів.

«За ці кошти військовослужбовець повинен був усунути перешкоди та допомогти у протиправній діяльності. Він умовно «пішов на контакт» із підозрюваним задля сприяння розкриттю злочину. У вівторок, 21 листопада, фігуранта викрили при передачі частини хабаря – 300 доларів США. Його затримали в Ужгороді, неподалік кордону зі Словаччиною, куди він направлявся після того як «вирішить» питання із прикордонною службою», – інформують у прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування, найближчим часом затриманому оберуть запобіжний захід. За надання неправомірної вигоди службовій особі поліцейському загрожує до чотирьох років позбавлення волі.