У 2021 році Ілля Ніжніков керував Львівською митницею

Обов’язки начальника Закарпатської митниці виконуватиме Ілля Ніжніков. Про це повідомили у прес-службі відомства, посилаючись на наказ Державної митної служби від 14 лютого.

До призначення на Закарпаття, 43-річний Ілля Ніжніков очолював Житомирську митницю.

«Свого часу також працював в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області, потім в ДБР та Держмитслужбі на посаді начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил», – зазначили у Закарпатській митниці.

За інформацією НАЗК, упродовж 2022-2023 років Ілля Ніжніков був старшим детективом Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області, а перед цим майже рік очолював Львівську митницю.

У власності родини Іллі Ніжнікова – два будинки з землею у Київській області, також він володіє часткою земельної ділянки у кримській Лівадії площею 344 м2. У 2023 році він декларував близько 48 тис. грн на рахунках у банку, ще 20 тис. доларів тримав готівкою.

Нагадаємо, Олександра Семиргу, який керував Закарпатською митницею упродовж 2022-2024 років, призначили начальником Адміністрації морських портів України.