Михайла Попелича затримали на хабарі в 80 тис. грн через 2 тижні після виборів

Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького районного суду, який виправдав голову Воловецької громади Михайла Попелича, затриманого на хабарі одразу після перемоги на виборах у 2020 році. Кримінальну справу, санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення, повернули до повторного розгляду.

Як повідомили ZAXID.NET у Закарпатській обласній прокуратурі, виправдувальний вирок Воловецького районного суду скасовано Закарпатським апеляційним судом 15 квітня.

Нагадаємо, голову Воловецької громади Михайла Попелича затримали на хабарі в 80 тис. грн через 2 тижні після виборів, на яких він переміг як кандидат від партії «Слуга народу». Михайло Попелич вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Працівники СБУ затримали посадовця під час отримання хабара.

У подальшому він вніс близько 400 тис. грн застави і, вийшовши з-під варти, продовжив працювати на посаді голови Воловецької ОТГ. У жовтні 2022 року суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич виправдала Михайла Попелича. Вирок у Закарпатському апеляційному суді оскаржила обласна прокуратура.

Додамо, що за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Михайлу Попеличу загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.