Експосадовцю загрожує 6 років тюрми

Правоохоронці передали до суду справу держреєстратора, якого вчергове викрили на незаконних змінах у реєстрі. Колишньому посадовцеві загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 26 жовтня, загалом в судах слухають вісім окремих епізодів махінацій підозрюваного. Цього разу йдеться про понад 670 сільськогосподарських ділянок площею 820 га, право оренди на які незаконно скасував службовець.

«Під час судового спору між двома агрокомпаніями визнано недійсним договір купівлі-продажу екскаватора-навантажувача. На підставі цього договору держреєстратор і скасував право іншої компанії орендувати понад 670 земельних ділянок», – розповіли правоохоронці.

Підозрюваний намагався втекти, два тижні переховуючись від слідства. Його затримали у Рівному та взяли під варту.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі (ч. 3 ст. 362 КК України) йому загрожує від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Мін’юст скасував несанкціоновані зміни, внесені до реєстру експосадовцем. Справу розглядає Берегівський районний суд.