Вартість ділянки біля Хуста – 5,6 млн грн

ТОВ «Сонячна електростанція Крайниково» повернула Хустській громаді земельну ділянку вартістю понад 5,6 млн грн. Правоохоронці довели в суді, що орендар три роки не платив за землю.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 14 жовтня, йдеться про ділянку площею 7,8 га у селі Крайниково, передану у 2019 році для будівництва та роботи об’єктів сонячної енергетики.

Відповідачем у справі було ТОВ «Сонячна електростанція Крайниково»

«Земля фактично не використовувалася за призначенням: на ній не було ні будівель, ні сонячних електростанцій, а орендар тривалий час не сплачував за користування ділянкою. Сума боргу за передні три роки склала понад 446 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

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Хустська окружна прокуратура звернулася до суду, щоб розірвати договір оренди. Наразі землю повернули у розпорядження місцевої громади.

За даними судового реєстру та аналітичної системи Youcontrol, відповідачем у справі було ТОВ «Сонячна електростанція Крайниково», зареєстроване на Закарпатті у 2018 році. Власником компанії є підприємець з Чернігівщини Анатолій Ущенко.