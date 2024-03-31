На Закарпатті трьох дітей госпіталізували з отруєнням чадним газом
Дітей 2015, 2011 та 2023 років народження госпіталізували вночі
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У місті Хуст Закарпатської області трьох дітей госпіталізували із отруєнням чадним газом. Наразі стан дітей – задовільний. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття у неділю, 31 березня.
Зазначається, що до Хустської центральної районної лікарні дітей госпіталізували в ніч на 31 березня. Пацієнти 2015, 2011 та 2023 років народження.
«Всі вони перебувають у дитячому відділенні з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом. Стан здоров'я госпіталізованих задовільний», – повідомили у прес-службі рятувальників.
Рятувальники нагадали правила, дотримуючись яких можна уникнути отруєння чадним газом:
- не використовуйте газові прилади для обігріву кімнат та не залишайте їх без нагляду;
- регулярно перевіряйте справність газових приладів і вентиляційних каналів;
- якщо у вас пічне опалення, регулярно прочищайте димохід і слідкуйте, щоб не було тріщин;
- встановіть у помешканні детектор чадного газу;
- не залишайте дітей без нагляду.
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