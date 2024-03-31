У місті Хуст Закарпатської області трьох дітей госпіталізували із отруєнням чадним газом. Наразі стан дітей – задовільний. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття у неділю, 31 березня.

Зазначається, що до Хустської центральної районної лікарні дітей госпіталізували в ніч на 31 березня. Пацієнти 2015, 2011 та 2023 років народження.

«Всі вони перебувають у дитячому відділенні з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом. Стан здоров'я госпіталізованих задовільний», – повідомили у прес-службі рятувальників.

Рятувальники нагадали правила, дотримуючись яких можна уникнути отруєння чадним газом: