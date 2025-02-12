Під час обшуків у закарпатця вилучили пів тисячі набоїв, пістолети, рушниці та гранату

Правоохоронці затримали закарпатця, причетного до торгівлі наркотиками у Тячівському районі. Під час обшуків у нього вилучили пів тисячі набоїв, а також пістолети, рушниці та гранату. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 12 лютого, 22-річного мешканця села Грушово затримали після передачі марихуани черговому клієнту. Щоб зібрати докази, у помешканні закарпатця провели обшуки і виявили арсенал зброї – холодної та вогнепальної.

«Зокрема, майже пів тисячі набоїв різного калібру, чотири пістолети, дві рушниці, ніж, гранату та порох. Окрім цього, в будинку виявлено чорну балаклаву, два прилади нічного бачення, кайданки, рації, електронні ваги та зіп-пакети для фасування наркотиків», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. За незаконне поводження зі зброєю й боєприпасами та збут наркотиків йому загрожує до 12 років ув’язнення.