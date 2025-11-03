Аварія сталася 27 травня у селищі Буштино

Тячівський районний суд визнав місцевого мешканця Івана Дьолога винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть велосипедистки, і призначив йому три роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 24 жовтня, аварія сталася 27 травня у селищі Буштино. Обвинувачений зупинив Ford Tranzit, щоб вийти в магазин, і, не помітивши велосипедистку позаду, відчинив двері автомобіля.

Дівчина їхала зі швидкістю понад 20 км/год. і не встигла загальмувати, вона зіткнулася з дверцятами і впала на дорогу. Від отриманих травм вона померла у реанімації Тячівської райлікарні.

Під час судового засідання Іван Дьолог визнав свою вину, сказав, що не помітив велосипедистку у дзеркалі заднього виду і попросив суворо його не карати. Суд також врахував, що потерпіла не має претензій до обвинуваченого і він вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Ніточко визнав Івана Дьолога винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть велосипедистки, і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на три роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.