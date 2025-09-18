Мешканки села намагалися перекинути авто ТЦК

На Закарпатті винесли вирок учасниці нападу на військовослужбовців ТЦК та СП Марії Ісак. Її визнали винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ і призначили два роки умовного терміну.

Вирок 16 вересня виніс Виноградівський районний суд. Йдеться про інцидент, який стався у селі Шаланки Берегівського району у жовтні 2024 року. Група жінок заблокувала роботу працівників ТЦК, намагаючись побити їх та перекинути автомобіль.

Однією з учасниць нападу була Марія Ісак, яка, схопивши дерев’яну палицю, що була опорою встановленого правоохоронцями дорожнього знаку «СТОП», почала бити нею військовослужбовця.

Під час судового засідання закарпатка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Антон Кашуба визнав її винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ і призначив 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Засуджена має сплатити 10,6 тис. грн процесуальних витрат.

Марія Ісак стала другою обвинуваченою у нападі на працівників ТЦК у Шаланках. 28 серпня її спільниці – Оксані Мудранинець суд призначив рік умовного терміну.