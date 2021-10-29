Впродовж 5-6 листопада під Ужгородом проведуть ІІ-й форум ідей та рішень «Re:OpenZakarpattia». Цьогоріч основні теми заходу – розвиток мультикультурних фронтирів України, соціальна згуртованість, інтеграція та протидія дезінформації.

Як зазначають організатори, протягом двох днів форум об'єднає у відвертих та фахових дискусіях тих, хто ухвалює рішення та впливає на цей процес на локальному, регіональному, національному та центральноєвропейському рівнях.

«Ми залишаємося вірні первинній ідеї нашого проекту, яка полягає не просто у промоції регіону чи країни, а в осмисленні та переосмисленні тем, проблем, викликів, ресурсів, ініціюванні повноцінного дискурсу та публічного діалогу, колективного мозкового штурму. Саме так, на наше переконання, й вибудовується довіра, згуртованість та готовність до спонтанної та довготривалої взаємодії заради розвитку», – пояснює директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський.

За його словами, форум фокусується на Закарпатті, як унікальному мультикультурному українському фронтирі в географічному центрі Європи, який дозволяє будувати ціннісні, логістичні, культурні та інші мости співпраці та порозуміння практично у будь-якому напрямку. «Водночас, ми не обмежуємося виключно одним регіоном, а намагаємося шукати точки дотику та перетину з іншими українськими мультикультурними фронтирами, як то Буковина та Бессарабія, які тісно зв’язують Україну з її справжнім цивілізаційним домом – вільною спільною Європою», – додає Дмитро Тужанський.

Re:OpenZakarpattia 2021 реалізується ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що дає можливість втілити задумане на основі принципів відкритості, об’єктивності та незалежності. Більше деталей про форум, його програму та спікерів можна переглянути на офіційному сайті.