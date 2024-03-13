Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (вбивство)

Опівночі 12 березня в одному з будинків на вулиці Набережна у селі Чумальово Буштинської громади виникла пожежа. Надихавшись чадним газом, 60-річна власниця будинку загинула.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир 13 березня, рятувальників на гасіння пожежі у Чумальові не залучали.

«В результаті загорання знищено 1 м2 підлоги та закопчено стіни. Тож, ймовірніше за все, жінка загинула через отруєння чадним газом», – зазначила Наталія Батир.

За інформацією речниці поліції Закарпатської області Ганни Дан, правоохоронці розслідують подію в Буштинській громаді, відкривши кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (вбивство).