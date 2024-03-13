На Закарпатті від отруєння чадним газом загинула 60-річна жінка
Пожежа сталася в одному з будинків села Чумальово Буштинської громади
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Опівночі 12 березня в одному з будинків на вулиці Набережна у селі Чумальово Буштинської громади виникла пожежа. Надихавшись чадним газом, 60-річна власниця будинку загинула.
Як повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир 13 березня, рятувальників на гасіння пожежі у Чумальові не залучали.
«В результаті загорання знищено 1 м2 підлоги та закопчено стіни. Тож, ймовірніше за все, жінка загинула через отруєння чадним газом», – зазначила Наталія Батир.
За інформацією речниці поліції Закарпатської області Ганни Дан, правоохоронці розслідують подію в Буштинській громаді, відкривши кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (вбивство).