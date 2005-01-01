На Закарпатті вже два тижні немає вакцини від кору, – Москаль

Торік область просила допомоги в Угорщини

Закарпатській області бракує необхідної кількість вакцин від кору, у лікувальних закладах регіону вже два тижні немає жодної дози вакцини. Про це повідомляється на офіційному сайті очільника Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

«Станом на вечір п’ятниці (19.01) на Закарпатті зареєстровано 299 випадків кору і щодня продовжують реєструвати нові. 78 відсотків хворих – це особи до 17 років, а головна причина хвороби в тому, що дітей свого часу не щепили через відсутність вакцини», – зазначив Москаль, додавши, що через це в регіоні збільшується кількість людей, у яких виявили кір.

За словами голови ОДА, торік Закарпатська область отримала менше третини необхідної вакцини від кору, тому області довелося просити гуманітарну допомогу в Угорщини.

«На Закарпатті вже два тижні немає жодної вакцини від кору, а всі наші звернення в МОЗ ігноруються», – обурився Геннадій Москаль.

Як зазначається, аби запобігти поширенню хвороби у Тячівському районі всі школи та садки закрили на карантин до 5 лютого. Особливо напружена ситуація, за словами голови ОДА, склалася в Ужгородському та Хустському районах. Москаль додав, що в області також брак вакцин від паротиту й краснухи.

Водночас «Укрінформ» повідомив, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду, запевнила, що відповідні вакцини у регіонах є. «Невже маємо чекати спалахи інших хвороб, щоб покращити охоплення вакцинацією?», — наголосила вона.

Керівник МОЗ розповіла, що станом на початок цього року у закладах охорони здоров'я в наявності було 516 тис. доз вакцини проти кору, у квітні очікується поставка ще мільйона доз, а у жовтні — ще мільйона.

При цьому вона підкреслила, що наразі вживають заходів для поставки додаткової партії вакцини проти кору у найкоротші терміни.