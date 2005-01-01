У Тячівському районі Закарпаття на два тижні закрили школи через спалах кору

У школах та дитсадках Тячівського району Закарпатської області через кір оголосили на два тижні – до 5 лютого – карантин.

Таке рішення було прийнято з огляду на висновок протиепідемічної комісії у зв’язку з погіршенням ситуації щодо захворюваності на кір, повідомило місцеве видання Tyachiv.com.ua.

Згідно з повідомленням, з початку року на Тячівщині зареєстровано 46 випадків захворювання на кір, 35 недужих – діти. Переважна більшість не були щеплені від кору. Відтак медики рекомендують батькам неімунізованих дітей використати час карантину для проведення щеплення та забезпечення ефективного захисту дітей від кору.

Між тим, за словами виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, Закарпатська область є в числі тих регіонів, де зареєстровано найбільше випадків кору.

Як повідомляв ZAXID.NET, в Одесі через кір померла невакцинована півторарічна дитина.