Тіло загиблого застрягло на двометровій глибині

Опівночі 12 лютого у селі Глибокий Потік на Тячівщині у колодязі виявили 67-річного чоловіка. Тіло витягували рятувальники, поліція відкрила кримінальну справу.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир, подія сталася на Центральній вулиці села Глибокий потік. Щоб дістати тіло, залучили техніку пожежно-рятувальної частини Тячева.

«Глибина колодязя приблизно 4 метри, але тіло застрягло на глибині 2 метрів. Витягували за допомогою мотузки. Рятувальники та фахівці центру безпеки громадян Солотвинської громади спустилися в колодязь драбиною, обв'язали загиблого мотузкою та дістали звідти», – зазначила Наталія Батир.

У поліції Закарпатської області розповіли ZAXID.NET, що при огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – вбивство. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.