Обвинувачений працював охоронцем нічного клубу в Німеччині

Мукачівський міськрайонний суд визнав громадянина Турецької Республіки Сахіна Седата винним у контрабанді наркотиків. За перевезення з України в ЄС партії героїну обвинуваченому призначили 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, винесеному 4 червня, у березні 2019 року Сахін Седат отримав замовлення на переміщення з України в ЄС героїну. Для цього в німецькому Карлсруе отримав Renault зі спеціально обладнаним тайником та вирушив до Києва. У столиці України тайник запакували 59 брикетами з героїном, з яким обвинувачений вирушив в напрямку кордону України з Угорщиною. Сахіна Седата затримали з наркотиками під час проходження митниці.

У судовому засіданні турок не визнав своєї вини і пояснив, що проживає з сім’єю у Німеччині і працює начальником охорони в нічному клубі. Директор клубу попросив його перевезти Renault з Німеччини в Україну для продажу. У Києві Сахін Седат нібито залишив автівку для перевірки на сервісі, після чого так і не продавши її, вирушив на виїзд з України.

Сахін Седат поскаржився, що після виявлення наркотиків йому одягнули кайданки і близько двох годин тримали у невідомій кімнаті, а опісля не надали перекладача з турецької мови.

Натомість суд заслухав покази свідків, зокрема державного інспектора Управління боротьби з контрабандою, який підтвердив вилучення наркотиків зі сховку в автомобілі обвинуваченого, ознайомився з протоколами огляду та експертизи, які засвідчили, що у пакунках загалом було 13,6 кг героїну.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дмитро Задорожко визнав Сахіна Седата винним у контрабанді наркотиків і призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.