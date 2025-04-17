На Закарпатті за побори від солдатів затримали заступника командира батальйону
Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення
На Закарпатті правоохоронці затримали посадовця військової частини, який вимагав хабарі від підлеглих за надання відпустки, переведення в інші підрозділи чи невідправлення в зону бойових дій. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.
Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 17 квітня, схему поборів із солдатів налагодив заступник командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин.
Військовий вимагав хабарі від підлеглих за надання відпустки чи невідправлення в зону бойових дій
«За вирішення різного роду питань – надання відпустки, невідправлення в зону бойових дій, переведення у інші підрозділи, неповідомлення правоохоронців про самовільне залишення місця служби або ж, навпаки, їхнє повернення до війська, ціна коливалася від 30 тис. грн до 3 тис. доларів та залежала від складності випадку і обставин правопорушення», – зазначили правоохоронці.
Посадовця затримали під час отримання частини обумовленої суми хабара від солдата, який повернувся із СЗЧ і хотів перевестися у тил. Суд обиратиме заступнику комбата запобіжний захід та розглядатиме його відсторонення від виконання службових обов’язків. За хабарництво йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.