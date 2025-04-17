Посадовця затримали під час отримання хабара

На Закарпатті правоохоронці затримали посадовця військової частини, який вимагав хабарі від підлеглих за надання відпустки, переведення в інші підрозділи чи невідправлення в зону бойових дій. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 17 квітня, схему поборів із солдатів налагодив заступник командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин.

Військовий вимагав хабарі від підлеглих за надання відпустки чи невідправлення в зону бойових дій

«За вирішення різного роду питань – надання відпустки, невідправлення в зону бойових дій, переведення у інші підрозділи, неповідомлення правоохоронців про самовільне залишення місця служби або ж, навпаки, їхнє повернення до війська, ціна коливалася від 30 тис. грн до 3 тис. доларів та залежала від складності випадку і обставин правопорушення», – зазначили правоохоронці.

Посадовця затримали під час отримання частини обумовленої суми хабара від солдата, який повернувся із СЗЧ і хотів перевестися у тил. Суд обиратиме заступнику комбата запобіжний захід та розглядатиме його відсторонення від виконання службових обов’язків. За хабарництво йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.