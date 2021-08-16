36-річного жителя Перечина затримали, йому оголосили підозру

36-річного жителя Перечина Закарпатської області підозрюють у підробленні документів та незаконному переправленні нелегалів через український кордон.

Як розповіли у прес-центрі МВС, в помешканні затриманого та його можливих спільників на цих вихідних були проведені обшуки. Спецоперація проводилася за підтримки бійців роти поліції особливого призначення та КОРДу на вулиці Університетській в обласному центрі.

Організатор схеми нелегальної міграції саме отримав від клієнтів 5,8 тис. доларів США, за які він виготовив замовникам внутрішні документи країн Європейського Союзу та мав допомогти у перетині кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.

відео Нацполіції

Для виготовлення підроблених документів чоловік разом зі своїми спільниками використовували прилад лазерного гравіювання і коштували такі «послуги» 1,8 тис. євро з одного клієнта.

В результаті обшуків у фігуранта справи та його спільників було вилучено низку електронних носіїв, ноутбуки, паспорти сумнівного походження та автомобіль. Всі речові докази відправлено на експертизу.

36-річного жителя Перечина поліцейські затримали, йому оголосили підозру. Чоловікові інкримінують підроблення документів та незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.