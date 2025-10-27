На Закарпатті затримали ОЗГ з мільйонами гривень від збуту наркотиків і переправлення ухилянтів
Злочинці щомісяця продавали близько 1 кг метамфетаміну на 2,5 млн грн
На Закарпатті затримали 12 членів організованої злочинної групи, що займалася розповсюдженням метамфетаміну та незаконним переправленням чоловіків через кордон. Під час обшуків у них вилучили понад 3,5 млн грн готівки, 10 автомобілів та наркотиків на понад 1,5 млн грн.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 27 жовтня, учасники угруповання налагодили стабільний канал постачання й реалізації метамфетаміну у регіоні. У середньому вони щомісяця збували близько 1 кг психотропної речовини, отримуючи близько 2,5 млн грн незаконного прибутку.
Крім цього, зловмисники організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Маршрут пролягав до Румунії через річку Тиса в межах Тячівського району. За даними слідства, вартість послуги становила від 5,5 тис. до 18 тис. доларів з чоловіка.
«Організатором злочинної діяльності виявився 34-річний мешканець села Верхній Коропець Мукачівського району, який залучив до злочинної схеми ще 11 осіб віком від 24 до 41 року», – зазначили у поліції.
За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, організатором схеми був наркоторговець Іван Повідайчик на прізвисько «Заєць», а серед затриманих: рідний брат Повідайчика Василь, співорганізатор Василь Ващинець та спільник Павло Болдіжар.
Під час 48 обшуків у підозрюваних вилучили майже 1 кг наркотиків на понад 1,5 млн грн, готівку у національній та іноземній валюті на суму понад 3,5 млн грн, радіоелектронний пристрій для виявлення GPS-трекерів та засобів спостереження, 10 автомобілів і понад 30 телефонів, а також пістолет, рушницю, набої, димову шашку та інші речові докази.
У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що залежно від скоєного та ролі кожного, підозрюваним інкриміновано незаконне виробництво, зберігання, перевезення й збут психотропних речовин вчинені повторно у складі організованої групи та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 332 КК України).