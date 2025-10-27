За інформацією депутата Віталія Глаголи, організатором схеми був наркоторговець Іван Повідайчик на прізвисько «Заєць»

На Закарпатті затримали 12 членів організованої злочинної групи, що займалася розповсюдженням метамфетаміну та незаконним переправленням чоловіків через кордон. Під час обшуків у них вилучили понад 3,5 млн грн готівки, 10 автомобілів та наркотиків на понад 1,5 млн грн.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 27 жовтня, учасники угруповання налагодили стабільний канал постачання й реалізації метамфетаміну у регіоні. У середньому вони щомісяця збували близько 1 кг психотропної речовини, отримуючи близько 2,5 млн грн незаконного прибутку.

Крім цього, зловмисники організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Маршрут пролягав до Румунії через річку Тиса в межах Тячівського району. За даними слідства, вартість послуги становила від 5,5 тис. до 18 тис. доларів з чоловіка.

«Організатором злочинної діяльності виявився 34-річний мешканець села Верхній Коропець Мукачівського району, який залучив до злочинної схеми ще 11 осіб віком від 24 до 41 року», – зазначили у поліції.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, організатором схеми був наркоторговець Іван Повідайчик на прізвисько «Заєць», а серед затриманих: рідний брат Повідайчика Василь, співорганізатор Василь Ващинець та спільник Павло Болдіжар.

Під час 48 обшуків у підозрюваних вилучили майже 1 кг наркотиків на понад 1,5 млн грн, ⁠готівку у національній та іноземній валюті на суму понад 3,5 млн грн, радіоелектронний пристрій для виявлення GPS-трекерів та засобів спостереження, ⁠10 автомобілів і понад 30 телефонів, а також пістолет, рушницю, набої, димову шашку та інші речові докази.

У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що залежно від скоєного та ролі кожного, підозрюваним інкриміновано незаконне виробництво, зберігання, перевезення й збут психотропних речовин вчинені повторно у складі організованої групи та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 332 КК України).