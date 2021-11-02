Тіло чоловіка лежало на колії в районі левандівського моста

У вівторок вранці, 2 листопада, на залізничній колії на вул. Городоцькій у Львові виявили мертвим невідомого чоловіка. Правоохоронці просять допомогти встановити його особу.

У поліції Львівщини розповіли, що тіло невідомого чоловіка виявили вранці близько 7:40 на залізничній колії на вул. Городоцькій в районі левандівського моста. Мертвого чоловіка побачили випадкові перехожі та повідомили в поліцію.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік віком 60-70 років загинув від наїзду потяга. Поліцейські встановлюють обставини смерті та особу загиблого.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про загиблого чи обставини трагедії, просять зголоситися до найближчого відділу поліції або на оперативну лінію 102.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Максимальне покарання – до десяти років позбавлення волі.