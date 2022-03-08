Містечко розгорнуть на площі перед залізничним вокзалом

Біля залізничого вокзалу у Тернополі облаштують наметове містечко для біженців, які будуть у місті транзитом. Біженців селитимуть у наметах з підігрівом, а також забезпечуватимуть харчуванням. Роботи з облаштування наметів уже почалися, планується, що створять містечко за два дні.

Про облаштування наметів для біженців під час брифінгу 8 березня повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. «За два дні ми маємо розгорнути палаткове містечко для тих людей, які не мають можливості і не хочуть залишитися в Тернопільській області. А швидше за все їм необхідно просто переночувати одну ніч», – розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Палатки будуть мати площу 20 і 10 м кв., а також матимуть підігрів, щоб людям було там комфортно. В середині в містечку облаштують ліжка та столи, де люди зможуть переночувати та поїсти. За офіційними даними тернопільської адміністрації в Тернопільську область прибуло понад 20 тис. людей, які залишилися проживати в Тернополі і в районах краю. Транзитом через Тернопільщину проїхало понад 500 тис. громадян.

Після засідання штабу оборони Тернопільщини також повідомили, що в області розробляють єдину систему посвідчень для бійців добровольчих формувань територіальної оборони, які були створенні в кожній громаді. Це робиться для того, аби унеможливити спекуляції на темі оборони сіл.

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