Окупанти ув'язнили жительку Запорізької області на 14 років

На окупованій росіянами території Запорізької області жительку села Новоукраїнка ув’язнили на 14 років за переказ грошей. Її визнали винною у державній зраді. Про це повідомляє місцевий пропагандистський сайт, а також окупаційна прокуратура Криму.

Вирок жительці Новоукраїнки виніс так званий Запорізький обласний суд, заснований окупаційною владою. За даними псевдослідства, жінка у травні 2023 року переказала 2 400 грн на рахунок банку, який нібито використовують українські спецслужби. Зазначається, що переказ грошей засуджена здійснила нібито на потреби ЗСУ, де служить її син.

«Ці кошти призначалися для фінансової підтримки та матеріально-технічного забезпечення українських збройних формувань, у тому числі в яких бере участь її син», – заявили в окупаційній прокуратурі.

Псевдосуд визнав жительку Новоукраїнки винною у державній зраді та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років. За рішенням окупаційного суду, вона відбуватиме покарання у виправній колонії загального режиму з подальшим обмеженням волі на 1 рік.

Нагадаємо, 7 квітня стало відомо, що в окупованому Донецьку засудили 17-річного хлопця до 6 років та 6 місяців позбавлення волі за нібито співпрацю з СБУ. Псевдосуд визнав підлітка винним у державній зраді.

Раніше, 26 березня, повідомлялось, що російський суд на 18 років ув’язнив інженера з охорони праці Запорізької атомної електростанції Сергія Потингу. Псевдосуд визнав чоловіка винним за кількома статтями російського кримінального кодексу: участь у терористичній організації, підготовка до скоєння терористичного акту та незаконний обіг вибухових речовин та вибухових пристроїв.