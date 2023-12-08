Будинок на Житомирщині згорів вщент

В одному з сіл на Житомирщині у житловому будинку спалахнула масштабна пожежа. У вогні загинуло троє малолітніх дітей, їхня матір отримала поранення, повідомили у п’ятницю, 8 грудня, у прес-службі ДСНС.

Пожежа сталася у селі Вербівка у Коростенському районі Житомирщини. Коли рятувальники прибули на місце події, дім був охоплений полум’ям.

«Гасити пожежу надзвичайникам допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл, проте аби повністю її ліквідувати знадобилося майже 1,5 години. На жаль, врятувати життя трьох дітей віком від двох до п’яти років не вдалося. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки», – повідомили у прес-службі ДСНС.

За даними надзвичайників, попередньою причиною трагедії є порушення правил безпеки під час використання опалювання. Імовірно, загоряння відбулося від пічки, якою опалювали будинок.

Нагадаємо, 4 грудня у закарпатському Солотвині у пожежі загинув чоловік із двома дітьми. У поліції Закарпатської області зазначили, що опитали двох дітей, яким вдалося вибігти з палаючого приміщення. Вони розповіли, що займання, ймовірно, розпочалося з газового обігрівача.