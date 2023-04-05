У НАБУ подробиць наразі не повідомляють

Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії у підрозділах Харківської обласної військової адміністрації у середу, 5 квітня. Про це повідомила прес-служба Харківської ОВА.

«Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку. ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам усі запитувані документи та необхідну інформацію», – інформує прес-служба адміністрації.

Там заявили, що слідчі дії проходять у керівництва апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку. Згодом НАБУ підтвердило, що проводить обшуки за процесуального керівництва прокурорів САП, однак відмовилось повідомити деталі.

«У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) в Харківській військово-цивільній адміністрації», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Зазначається, що слідчі дії санкціоновані та провадяться відповідно до чинного законодавства.

Своєю чергою головний редактор «Цензор.net» Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела повідомив, що детективи НАБУ провели обшуки в Харківській облдержадміністрації, зокрема в кабінетах голови ХОВА Олега Синєгубова, його заступника Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку Андрія Дорожка.

«Справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення в Харківську область у 2022 році», – повідомив Бутусов.

Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що адміністрація співпрацює з детективами Антикорупційного бюро. За його словами, посадовцям Харківської ОВА не повідомили жодних підозр.

«Наразі ми не маємо можливості повідомляти подробиці провадження, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу. Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі», – йдеться у повідомленні.