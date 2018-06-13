НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови Адміністрації президента

Національне антикорупційне бюро розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови Адміністрації Президента Олексія Філатова. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела в НАБУ.

«Починаючи з 15 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника голови Адміністрації Президента», – повідомили в НАБУ.

Там додали, що всі матеріали і звернення в цій темі, що надійшли після 15 лютого долучаються до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою їх перевірки в рамках досудового розслідування за цим фактом, про що заявників повідомляють письмово.

У грудні 2017 року Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ розслідувати можливе незаконне збагачення Філатова.

У травні проект «Наші гроші з Денисом Бігусом» оприлюднив розслідування, згідно з яким Олексій Філатов не вказав у декларації цивільну дружину-юристку Ганну Бабич, яка після його призначення отримала декілька дуже вигідних контрактів.