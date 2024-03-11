Детективи Національного антикорупційного бюро спільно з працівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили схему зловживань на понад 200 млн грн під час укладення договору між «Укргазвидобуванням» та приватною іноземною компанією. Про це повідомила прес-служба бюро у понеділок, 11 березня.

У 2019-2020 роках компанія уклала договір з підрядником на надання послуг видобутку газу. Однак посадовці «Укргазвидобування» свідомо зменшили норму базового видобутку, через що переплатили підрядникам 211 млн грн за підвищений видобуток за вищим тарифом.

«… здійснювати базовий та підвищений видобуток газу. При цьому вартість базового видобутку 1 кубометру газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим. Проте посадовці «Укргазвидобування» протиправно зменшили норму базового видобутку газу, що призвело до збільшення показників підвищеного видобутку, за який товариство мало розраховуватися за значно вищим тарифом», – йдеться у повідомленні.

Хоча правоохоронці і не вказують назви компанії, з якою «Укргазвидобування» уклала договір, проте як пише видання ExPro, мова йде про румунську Expert Petroleum Solutions SRL, з якою «Укргазвидобування» у квітні 2020 року уклало договір з підвищення видобутку природного газу (production enhancement contract, PEC) у Карпатському регіоні на 15 років. Впродовж перших 5 з них компанія зобов’язувалася інвестувати близько 1 млрд грн в інтенсифікацію, буріння свердловин та розвиток інфраструктури.

За даними слідства, чиновники вносячи зміни до конкурсної документації знизили норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб м за 15 років потенційної дії договору.

За даними НАБУ, вказані дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який «Укргазвидобування» мало розраховуватися за значно вищим тарифом.