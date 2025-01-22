Микола Рудик подав декларацію при звільненні, проте в МВС досі не повідомили про його відставку

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик та ще вісім співробітників сервісного центру №8041 подали декларації при звільненні. Звільнення посадовця відбулося на тлі розслідування Bihus.Info про неефективну роботу центру та перепродаж електронних талонів на практичний іспит з водіння.

У середу, 22 січня, Bihus.Info із посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій повідомили, що Рудик 3 січня подав декларацію при звільненні. Водночас інформації про те, що той звільняється, досі не повідомили ні в МВС, ні в Головному сервісному центрі.

Разом із Миколою Рудиком, декларації при звільненні подали вісім людей – працівники сервісного центру №8041 та фігуранти журналістського розслідування:

інспектор Андрій Кухельний

інспектор Вадим Чистяков

інспектор Сергій Дацков

інспектор Роман Журков

Інспектор Дмитро Парченко

адміністратор Сергій Панченко

адміністратор Наталія Лось

адміністратор Анатолій Клименко

В усіх фігурантів журналісти виявили незадекларовані елітні автівки, вартість яких значно перевищує доходи співробітників ТСЦ.

Нагадаємо, 4 грудня 2024 року проєкт Bihus.Info оприлюднив журналістське розслідування щодо роботи найбільшого Сервісного центру МВС, на роботу якого скаржилися ті, хто хотів скласти практичний іспит з водіння – щоб отримати талон на іспит, людям доводилося ночувати під будівлею ТСЦ. Журналісти виявили, що система видачі електронних талонів, яку запровадив Микола Рудик, працює некоректно – талони перехоплюють хакери, які потім їх перепродають. Також журналісти з’ясували, що співробітники центру користуються незадекларованими дороговартісними авто та проживають в елітних ЖК.

Міністерство внутрішніх справ відреагувало на розслідування та анонсувало перевірки у сервісних центрах. Зокрема, 5 грудня 2024 року у пресслужбі МВС повідомили, що «ГСЦ отримає нову команду управлінців».