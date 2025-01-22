Начальник Головного сервісного центру МВС звільняється після розслідування журналістів
Очільник центру та вісім його підопічних пішли з посад через матеріал Bihus.Info про перепродаж електронних талонів на практичний іспит з водіння
Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик та ще вісім співробітників сервісного центру №8041 подали декларації при звільненні. Звільнення посадовця відбулося на тлі розслідування Bihus.Info про неефективну роботу центру та перепродаж електронних талонів на практичний іспит з водіння.
У середу, 22 січня, Bihus.Info із посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій повідомили, що Рудик 3 січня подав декларацію при звільненні. Водночас інформації про те, що той звільняється, досі не повідомили ні в МВС, ні в Головному сервісному центрі.
Разом із Миколою Рудиком, декларації при звільненні подали вісім людей – працівники сервісного центру №8041 та фігуранти журналістського розслідування:
- інспектор Андрій Кухельний
- інспектор Вадим Чистяков
- інспектор Сергій Дацков
- інспектор Роман Журков
- Інспектор Дмитро Парченко
- адміністратор Сергій Панченко
- адміністратор Наталія Лось
- адміністратор Анатолій Клименко
В усіх фігурантів журналісти виявили незадекларовані елітні автівки, вартість яких значно перевищує доходи співробітників ТСЦ.
Нагадаємо, 4 грудня 2024 року проєкт Bihus.Info оприлюднив журналістське розслідування щодо роботи найбільшого Сервісного центру МВС, на роботу якого скаржилися ті, хто хотів скласти практичний іспит з водіння – щоб отримати талон на іспит, людям доводилося ночувати під будівлею ТСЦ. Журналісти виявили, що система видачі електронних талонів, яку запровадив Микола Рудик, працює некоректно – талони перехоплюють хакери, які потім їх перепродають. Також журналісти з’ясували, що співробітники центру користуються незадекларованими дороговартісними авто та проживають в елітних ЖК.
Міністерство внутрішніх справ відреагувало на розслідування та анонсувало перевірки у сервісних центрах. Зокрема, 5 грудня 2024 року у пресслужбі МВС повідомили, що «ГСЦ отримає нову команду управлінців».